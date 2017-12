Froome 'wielrenner van het jaar' bij bezoekers Cyclingnews

Albert Timmer zet punt achter wielrencarrière

9 december Albert Timmer stopt per 2018 met wielrennen op professioneel niveau. De rijder van Sunweb gaat de komende tijd nadenken over een nieuwe carrière binnen of buiten het wielrennen, zo meldt zijn ploeg Sunweb. De 32-jarige Timmer wil meer tijd aan zijn familie besteden.