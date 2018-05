Froome wint ook de Giro, Dumoulin tweede, slotrit voor Sam Bennett

Door Sjors Tanis



Vanwege het gevaarlijke parcours in Rome werd na overleg besloten om de tijdsverschillen voor het klassement op te meten na drie van de tien rondes. Daarna was het enkel nog een strijd om de dagzege.



Bennett versloeg in de sprint rivaal Elia Viviani. Het was de derde ritzege voor de Ier in deze Giro. Viviani won vier etappes en ging ook met de puntentrui voor beste sprinter naar huis. Het bergklassement is ook voor Froome, die de eerste Britse girowinnaar ooit is. De jongerentrui gaat naar Miguel Ángel López, die achter Froome en Dumoulin derde wordt in het eindklassement.



De slotrit begon zoals gebruikelijk met het vieren van het einde van de drieweekse tocht door Italië (en Israël). Winnaar Froome dronk champagne en renners praatten en grapten wat samen. Maar al snel kwam er commotie vanwege het gevaarlijke parcours in de Italiaanse hoofstad.



Nadat besloten werd de koers na drie rondes te neutraliseren, brak de strijd om de ritzege volledig los. Quick Step wilde absoluut een massasprint in Rome om Viviani aan zijn vijfde ritzege te helpen. Onder andere Danny van Poppel probeerde dat te voorkomen, maar in de laatste drie kilometer was alles weer samen.



In de sprint ging Viviani aan na het werk van zijn ploeg, maar Bennett ging nog over de Italiaan heen en mocht juichen. Jempy Drucker eindigde als derde.