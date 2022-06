Fuglsang moet leiderstrui in Ronde van Zwitserland afstaan aan Higuita, dagsucces avonturier Pinot

De zevende etappe ging over ruim 194 kilometer van Ambri naar Malbun. Een grote groep avonturiers kreeg in de openingsfase de ruimte van het peloton. De maximale voorsprong bedroeg zo'n zes minuten en het werd steeds duidelijker dat de dagwinnaar voorin zat.



Op de slotklim was het aanvankelijk Jon Izagirre (Cofidis) die solo wegreed bij de vroege vluchters. De Spanjaard pakte een halve minuut, maar stortte in de slotkilometers in. Pinot ging op twee kilometer van de finish op en over Izagirre en soleerde naar zijn tweede overwinning van het seizoen, na een etappezege in de Ronde van de Alpen. Ook dat was vanuit de vroege vlucht.