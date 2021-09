Ganna verpest volksfeest bij WK tijdrijden in Vlaanderen: Van Aert verslagen na secondenspel

Wout van Aert was enorm dichtbij een wereldtitel tijdrijden voor eigen publiek in Vlaanderen, maar na een secondenspel ging het goud naar titelverdediger Filippo Ganna. De Italiaan was vijf tellen sneller dan de Belg. Het brons ging ook naar een thuisrijder: Remco Evenepoel.

Jos van Emden, de enige Nederlandse deelnemer, wist net niet in de top-tien te eindigen en moest genoegen nemen met plek twaalf.

Lange tijd zat Evenepoel in de hot seat met de snelste tijd, maar zag hoe onder andere landgenoot Van Aert onderweg sneller was. Van Aert, bij de merkenteams actief bij Jumbo-Visma, was bij zowel het eerste als tweede tussenpunt de snelste. Het publiek in Vlaanderen werd gek en even werd zelfs gedacht aan een één-tweetje met Van Aert en Evenepoel.

Maar dat was buiten Ganna gerekend. De 25-jarige Italiaan bouwde de race tegen de klok van 43,3 kilometer perfect op, had bij het tweede tussenpunt minder dan een seconde achterstand op Van Aert en boog die achterstand in de laatste kilometers om in een voorsprong van zes seconden.

Hij werd in Brugge gehuldigd als wereldkampioen tijdrijden en kreeg voor het tweede jaar op rij de regenboogtrui om de schouders gehangen. Voor België restte het zilver (Van Aert) en brons (Evenepoel). Zij flankeerden Ganna op het podium. Van Aert werd vorig jaar ook al tweede achter Ganna bij het WK tijdrijden.



Ganna moest ruim een week geleden bij de EK tijdrijden in het Italiaanse Trente nog zijn meerdere erkennen in de Zwitser Stefan Küng, die nu bleef steken op de vijfde plaats. Ook toen eindigde Evenepoel als derde.



Van Emden gaf 1'54 toe op de winnaar en eindigde bij het WK tijdrijden 2021 als twaalfde. Tom Dumoulin ontbreekt bij het wereldkampioenschap wielrennen in Vlaanderen wegens een gebroken pols.

