Gaviria mist voorjaarsklassiekers door breuk in hand

De 23-jarige Gaviria, vorig jaar goed voor vier etappezeges in de Ronde van Italië, kwam vorige week ten val tijdens de zesde etappe van de Tirreno-Adriatico. Hij brak daarbij een botje in zijn linkerhand en onderging woensdag een operatie in het ziekenhuis van Herentals. Gaviria moet een week rust nemen en mag dan weer op de fiets stappen, meldde zijn Belgische ploeg. Gaviria zal revalideren in zijn geboorteland.