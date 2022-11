Gebroken ribben en ruggenwervels en gekneusde long: carrière Stijn Steels lijkt voorbij na zware val in Zesdaagse

Ellen van Dijk schittert in regenboog­trui en wint Chrono des Nations

Wielrenster Ellen van Dijk heeft in haar regenboogtrui de Chrono des Nations op haar naam geschreven. De regerend wereldkampioene tijdrijden was de sterkste in de tijdrit in Frankrijk. Van Dijk bleef Valeria Kononenko uit Oekraïne en de Amerikaanse Amber Neben meer dan een minuut voor.

16 oktober