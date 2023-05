Geëmotioneerde Mark Cavendish (38) kondigt afscheid aan: ‘Vanaf nu bij alle verjaardagen van de kinderen’

Het is mooi geweest voor Mark Cavendish. Aan het einde van dit seizoen zegt de topsprinter het wielrennen definitief vaarwel. Dat bevestigde hij maandag tijdens een persconferentie op de tweede rustdag van de Giro d’Italia, nadat het nieuws zondag al was uitgelekt.

Een zichtbaar geëmotioneerde Cavendish blikt vooral met een goed gevoel terug op zijn rijke loopbaan. ,,Wielrennen is al meer dan 25 jaar mijn leven. Ik heb een absolute droom geleefd”, zei hij. ,,De fiets heeft me de kans gegeven om de wereld te zien en ongelooflijke mensen te ontmoeten, van wie ik er veel met trots vrienden mag noemen. Ik hou meer van de sport dan je je kunt voorstellen en ik zie mezelf er wel bij betrokken blijven, dat is zeker.”

,,Maar als je begrijpt dat een loopbaan niet eeuwig duurt, is het gemakkelijker om te genieten van elk gevoel dat deze sport te bieden heeft”, voegde hij eraan toe. ,,Gisteren heb ik mijn 38ste verjaardag gevierd en vandaag is mijn zoontje 5 jaar. Voortaan zal ik elke verjaardag van mijn vrouw en kinderen mee kunnen maken.”

,,Het is belangrijk dat ik al hun schoolconcerten kan zien en ze kan ondersteunen bij hun sportwedstrijden. En het is belangrijk dat ik met ze kan rondrennen zonder bang te hoeven zijn voor blessures of om ziek te worden.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Record Eddy Merckx

Cavendish, die dit seizoen uitkomt voor Astana, is de meest succesvolle nog actieve renner met liefst 161 overwinningen. Hij werd wereldkampioen in 2011, won Milaan-Sanremo in 2009 en boekte daarnaast 53 etappezeges in grote rondes.

In zijn loopbaan won de topsprinter liefst 34 etappes in de Tour de France. In 2011 en 2021 won hij de groene trui in de Tour, de trui voor het puntenklassement. Tijdens de Tour van 2009 won Cavendish liefst zes etappes, waaronder de laatste op de Champs-Élysées. In de Giro d’Italia kwam hij zestien keer als eerste over de meet en in de Vuelta drie keer.

In zijn laatste seizoen als prof jaagt ‘Cav’ nog steeds op het mythische record van ritzeges in de Ronde van Frankrijk. Op dit moment deelt hij dat met Eddy Merckx. Beiden boekten 34 ritzeges in de Tour. Cavendish staat op de voorlopige deelnemerslijst voor de Tour van dit jaar.

De ‘Manx Missile’ begon zijn loopbaan in 2005, bij Team Sparkasse. Daarna reed hij voor onder meer Team HTC-Columbia, Omega Pharma - Quick-Step en Team Dimension Data. Vorig jaar verruilde hij Quick Step-Alpha Vinyl voor Astana. Voor zijn periode op de weg was Cavendish succesvol op de baan, waar hij drie wereldtitels pakte.



Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze wielerpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze wielervideo's