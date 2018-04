Geen appel en melk meer voor Dumoulin om nieuw poepincident te voorkomen

Dumoulin zegt dat het probleem zich vooral voordoet op dagen dat hij een zware inspanning moet leveren. ,,Als je al aan de limiet zit qua verteren in je darmstelsel en je gooit er net op een verkeerd moment een reepje in, zoals tijdens de Giro, dan kan het rechtstreeks worden doorgeleid.''

Concreet houdt het in dat Dumoulin sommige etenswaren moet mijden op zware dagen. ,,Op een dag van een hoge calorie-inname, kun je ongezien heel veel lactose- en fructoseproducten binnenkrijgen. In een appel zit bijvoorbeeld heel veel fructose. Nou, dan kan ik beter een kiwi eten. Of bijvoorbeeld melk, daar zit heel veel lactose in. Nou, dan kan ik beter lactosevrije melk nemen of helemaal geen melk."