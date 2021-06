Geen Tour de France voor Niki Terpstra

Vrijwel alles is anders bij de Franse ploeg in vergelijking met vorig jaar, toen het team nog Total Direct Énergie heette. Team TotalEnergies rijdt in andere kleuren en stuurt slechts één renner naar Bretagne die vorig jaar ook in de Tourploeg zat, de Fransman Anthony Turgis. Hij krijgt gezelschap van vier debutanten: de Franse renners Jérémy Cabot en Fabien Doubey en de Spanjaarden Víctor de la Parte en Cristian Rodríguez. De van AG2R overgekomen Fransman Pierre Latour en de Noorse routinier Edvald Boasson Hagen, die al drie etappezeges in de Tour heeft geboekt, completeren de ploeg.