Gesink nog drie jaar bij LottoNL-Jumbo

Net familie

Gesink zelf kan de laatste jaren veelvuldig zijn eigen plan trekken. Dat is ook wat hij de komende jaren mag doen. ,,Het is mooi dat ik dit nog een heel aantal jaren mag doen. Ik was toe aan die veranderde rol. Voor zo’n impuls hoef ik niet naar een andere ploeg. Met Team LottoNL-Jumbo ben ik al jarenlang als een familie op pad. We zijn een kameradengroep”, aldus Gesink.



De grootste zege van Gesink was een ritzege in de Vuelta van 2016. Daarnaast eindigde hij, na het schrappen van een aantal renners, uiteindelijk als derde in de Tour van 2010. In 2015 werd hij zesde in het eindklassement van La Grande Boucle.