Gibbons houdt Impey van derde 'dubbel’ op rij bij Zuid-Afrikaans kampioenschap

Eindzege Pogacar Nederlands kampioen Jakobsen troeft Groenewe­gen af in slotrit Ronde van Valencia

15:42 Fabio Jakobsen heeft de vijfde en laatste etappe in de Ronde van Valencia gewonnen. De Nederlands kampioen was na een rit van nog geen honderd kilometer in Valencia de snelste na een massasprint, voor concurrent én landgenoot Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), winnaar van twee etappes in de Spaanse rittenkoers.