Giro d’Italia 2021 start met tijdrit in Turijn

De Ronde van Italië gaat dit jaar van start in Turijn. Dat heeft Giro-organisator RCS bekendgemaakt. Ook de tweede en derde etappe worden in de Noord-Italiaanse regio Piemonte verreden.

De Giro d’Italia start op 8 mei met een tijdrit van 9 kilometer in Turijn. Een dag later vertrekt het peloton voor een etappe van 173 kilometer van Stupinigi naar Novara. De derde etappe gaat van Biella naar Canale over 187 kilometer.

Het is de derde keer dat Turijn is betrokken bij de start van de Ronde van Italië. In 1961 begon de Giro met een rit van 115 kilometer met start en finish in Turijn. In 2011 was de stad de finishplaats van de ploegentijdrit waarmee de Giro begon. Die werd toen gewonnen door HTC High Road.

Wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna laat in een video weten dat hij zijn zinnen heeft gezet op de eerste roze trui. Voor de tijdrit van 9 kilometer zal hij een van de topfavorieten zijn. In de afgelopen Giro won de Italiaan ook de openingstijdrit in Palermo, de andere twee tijdritten en de vijfde etappe met aankomst in Camigliatello Silano.

De tweede etappe naar Novara is nagenoeg vlak. De derde etappe heeft in het tweede deel beklimmingen, waarvan er drie meetellen voor het bergklassement. Canale is voor het eerst finishplaats in de Ronde van Italië.

In de slotweek keert de Giro terug in Piemonte. De negentiende etappe eindigt bovenop de Alpe di Mera in Valsesia, een beklimming die nog niet eerder diende als Giro-aankomst. Een dag later vertrekt het peloton vanuit Verbania, maar de rest van die rit heeft de organisatie nog niet bekendgemaakt.