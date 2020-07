Giro d’Italia start met tijdrit op Sicilië

De Ronde van Italië begint op 3 oktober met een individuele tijdrit van 16 kilometer op Sicilië. In de derde rit ligt de finish op de top van de vulkaan Etna. In totaal worden vier etappes afgewerkt op het Zuid-Italiaanse eiland, meldt de organisatie.

Het is de negende keer dat het zogeheten Grande Partenza plaatsheeft op Sicilië. De laatste keer was in 2008. De Giro duurt dit jaar van 3 tot en met 25 oktober en is vanwege de coronapandemie verzet naar het najaar. De 103e editie zou aanvankelijk op 9 mei beginnen met een individuele tijdrit door de Hongaarse stad Boedapest, maar door de uitbraak van Covid-19 kon dat niet doorgaan.

De Giro opent met een rit tegen de klok tussen Monreale en Palermo. De tweede etappe gaat over 150 kilometer van Alacamo naar Agrigento. De derde begint in Enna en voert het peloton na 150 kilometer via een nieuwe beklimming aan de noordzijde naar de Etna op 1775 meter hoogte. De vierde etappe telt 138 kilometer met start in Catania en aankomst in Villafanca Tirrena en is geschikt voor de sprinters.

De vijfde etappe is op het vasteland van Italië, maar het routeschema is nog niet bekend. Vorige maand meldde de organisatie nog dat publiek welkom zou zijn bij de herstart op Sicilië, maar in het perscommuniqué van vrijdag wordt daar niet over gerept. De organisatie meldt vooral dat de Giro het toerisme en het fietsen moet stimuleren op het eiland.

De startlijst van de Giro is nog verre van compleet. Wel is bekend dat de Ecuadoriaanse winnaar van vorig jaar, Richard Carapaz (Ineos), opnieuw voor de eindzege gaat. Wilco Kelderman en Sam Oomen rijden namens Sunweb. Jumbo-Visma speelt sprinter Dylan Groenewegen uit.