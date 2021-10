Girowinnaar Bernal ontredderd door vergiftigde hond: ‘Met zo iemand is echt iets mis’

De broer van Bernal adopteerde vorig jaar een hond en noemde het beestje Yako. ,,Hij werd al snel een belangrijk lid van de familie”, zegt de 24-jarige renner van Ineos, die twee jaar geleden de Tour de France won en dit jaar de Giro d’Italia op zijn naam schreef.



,,Hij was het opstandige kind, degene die alles kapot maakte en nooit stil zat. Maar hij was onze Yako, hij hield mijn moeder gezelschap, hij beschermde ons gezin.”



Yako en een andere hond overleden deze week aan de gevolgen van vergiftiging. ,,We konden niets meer doen, we voelden onmacht”, aldus Bernal tegen zijn 1,2 miljoen volgers op Instagram. ,,Ik vertel jullie hiermee hoe ik me voel, zodat we allemaal kunnen reflecteren en nadenken over de vraag of we goed voor onze dieren en onze wereld zorgen.”