Goud voor teamsprinters: Van den Berg, Lavreysen en Hoogland pakken vijfde wereldtitel

Nederland heeft de wereldtitel op de teamsprint weer terug. Nadat na vier mondiale titels vorig jaar Australië te sterk was, revancheerden Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg zich vrijdagavond in Glasgow met de vijfde wereldtitel in zes jaar.

Zowel in de kwalificaties als in de eerste ronde waren de olympisch kampioenen van Tokio al iedereen te snel af. In de finale was het spannend. Met een tijd van 41,647 bleven de Nederlanders hun rivalen net voor. Het verschil was 0,035 seconde met Matthew Glaetzer, Leigh Hoffman en Matthew Richardson.

De Australiërs waren de uittredende wereldkampioenen, nadat ze vorig jaar in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines de onaantastbaar gewaande Nederlanders van het goud hadden gehouden. Nederland was op dat moment al vijf jaar ongeslagen. In de kleine finale van het WK teamsprint in het Schotse Glasgow veroverde de Franse ploeg het brons in een duel met gastland Groot-Brittannië. België bracht geen teamsprintploeg aan de start.

Opnieuw zilver Van der Duin

Maike van der Duin redde het voor de derde keer op rij net niet op het onderdeel scratch. De 21-jarige wielrenster uit Assen moest alleen de Amerikaanse Jennifer Valente voorlaten. Michaela Drummond werd derde. Scratch is een wedstrijd over veertig rondes (10 kilometer).



Van der Duin moest zich ruim twee weken geleden nog afmelden voor de Tour de France vanwege een coronabesmetting. Die gooide ook haar voorbereiding op de WK overhoop. Vorig jaar pakte Van der Duin net als in 2021 zilver op scratch. Ze maakte vooral indruk met de zilveren plak op het omnium, de olympische meerkamp. Daarop komt ze later in het toernooi ook nog in actie.

Programma Nederlanders vandaag

• 21.30 uur, teamsprint (m), finale: met Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg

Liveblog bekijk belangrijke updates We sluiten het liveblog voor vandaag! Dank voor het volgen en tot morgen bij dag drie van het 'Super-WK'. Goud! Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg pakken goud op de teamsprint! De Nederlandse teamsprinters hebben hun wereldtitel terug. Ze verslaan in Glasgow Australië. Na vier wereldtitels op rij was het dat het land dat de Nederlanders vorig jaar onttroonde. Zowel in de kwalificaties als in de eerste ronde waren de olympisch kampioenen van Tokio al iedereen te snel af. In de finale was het spannend. Met een tijd van 41,647 bleven de Nederlanders hun rivalen net voor. Het verschil was 0,035 seconde. Zilver! Maike van der Duin pakt voor de derde keer op rij bij een WK zilver! Was ze de laatste twee keer tweede achter de Italiaanse Martina Fidanza, vanavond is de Amerikaanse Jennifer Valente de sterkste op het niet-olympische onderdeel. Het brons is voor de Nieuw-Zeelandse Michaela Drummond. Wat een eindsprint! 😱



Een zeer knappe prestatie van Maike 🥈#RoadToParis | #TeamNL pic.twitter.com/D3RzcoyeeQ — TeamNL🇳🇱 (@TeamNLtweets) August 4, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Inmiddels is titelkandidate Maike van der Duin begonnen aan de scratch, waarop na 40 rondes wordt gesprint om de winst. Kyra Lamberink en Shanne Braspennincx slagen er niet in de finale te bereiken op het onderdeel 500 meter tijdrit. Beide Nederlandse vrouwen kwamen tekort voor een top 8-plaats in de kwalificaties die nodig was voor een vervolg. De titel ging naar de Duitse Emma Hinze. Nederland gaat later vanavond - rond de klok van 21.55 uur - met Frankrijk, Groot-Brittannië en Australië in de finale uitmaken wie het goud gaat pakken. Oranje wordt met overmacht eerste in de snelste tijd! Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland duiken als enigen onder de 42 seconden (41.8). In de finale is Australië (42,1) de tegenstander. Die ploeg onttroonde vorig jaar Nederland, dat daarvoor vier keer op rij wereldkampioen was geworden. Van den Berg, Lavreysen en Hoogland zijn ook de regerend olympisch kampioenen. © photo: Cor Vos Maike van der Duin Om 21.00 uur komt Maike van der Duin uit in de finale op het onderdeel scratch, waarop na 40 rondes wordt gesprint om de winst. Van der Duin eindigde de afgelopen jaren twee keer als tweede, beide keren achter de Italiaanse Martina Fidanza. Startlijst Teamsprint Nederland start zo in de eerste ronde van de Teamsprint als vierde en laatste. Tegenstander is China. Bij een overwinning plaatst Oranje (Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland) zich voor de finale van 21.30 uur.

Vanaf 20.45 uur:

• Japan - Frankrijk

• Polen - Groot-Brittannië

• Australië - Duitsland

• Nederland- China 'Mooi op tv, maar voor ons wordt het stressen' De drie kopmannen van de Belgische selectie (zie hieronder) krijgen steun van Nathan Van Hooydonck, Jasper Stuyven, Victor Campenaerts, Tiesj Benoot, Yves Lampaert en Frederik Frison. ,,We gaan ze alle drie zo goed mogelijk proberen te ondersteunen", gaf Nathan Van Hooydonck aan. ,,Het is de bedoeling met z'n allen goed van voren te zitten. Zo kan je de wedstrijd controleren en het overzicht behouden. Dat is een beetje hetzelfde als vorig jaar. We mogen geen te grote groep laten wegrijden. Dat zou het moeilijk maken op dit parkoers." De renners hadden in de voormiddag het bochtenrijke stadscircuit in Glasgow verkend. ,,Het gaat spectaculair worden voor de tv-kijkers", zei Victor Campenaerts met een grijns. ,,Het wordt belangrijk goed vooraan te blijven en goed gepositioneerd te zitten op de belangrijke momenten in de wedstrijd. Als het regent, wordt dat nog belangrijker. Ik verwacht dat de koers bij het begin van de lokale rondes zal ontploffen." Tiesj Benoot pikte in. ,,Voor de kijkers is het leuk, maar voor ons wordt het 6,5 uur stressen. Het is misschien wel het minst mooie WK-parkoers sinds ik prof ben. Maar dat het zo technisch is, maakt het ook weer bijzonder." Evenepoel juicht drie Belgische kopmannen op WK toe Remco Evenepoel juicht het toe dat hij het kopmanschap zondag tijdens de wegwedstrijd op de WK wielrennen deelt met Wout van Aert en Jasper Philipsen. De 23 jaar oude Evenepoel verdedigt in Glasgow zijn wereldtitel. ,,We hebben drie kaarten om mee te spelen en moeten daarvan profiteren. We moeten blij zijn met alle drie de kopmannen, want de meeste ploegen hebben niet zoveel mogelijkheden. Het geeft motivatie en kracht om er samen voor te gaan. We weten van elkaar wat we kunnen. We kunnen alle drie een lange afstand aan en kunnen ook allemaal aanvallen", zei Evenepoel twee dagen voor de koers. De Belgen worden met hun sterke ploeg beschouwd als belangrijke kanshebbers voor de titel. ,,Denken de anderen dat wij topfavoriet zijn?", glimlachte Evenepoel. ,,Ik mag het hopen. We hebben gewoon een indrukwekkende ploeg. Wout is altijd enorm sterk, Jasper won zoveel etappes in de Tour. Ook de jongens in dienst zijn heel sterk. Ik zou ook bang zijn als ik bij een ander land zou rijden. Als je de Belgen klopt, heb je veel kans om de koers te winnen." Evenepoel was vorig jaar de beste in het Australische Wollongong.

Remco Evenepoel. © photo: Cor Vos De verkenning van het WK-parkoers leverde Mathieu van der Poel geen nieuwe inzichten op. ,,Het gaat van bocht naar bocht, het is op het randje", sprak de mede-kopman van de Nederlandse ploeg, die een zware koers verwacht. "En één waarbij de concentratie geen moment mag verslappen." Lees hier meer! Geen finale voor Lamberink en Braspenninckx Kyra Lamberink en Shanne Braspennincx zijn er op de WK baanwielrennen in Glasgow niet in geslaagd de finale te bereiken op het onderdeel 500 meter tijdrit. Beide Nederlandse vrouwen kwamen tekort voor een top 8-plaats in de kwalificaties, die nodig was voor een vervolg. Lamberink eindigde met een tijd van 34,015 als dertiende. Braspennincx bleef steken op 34,143: de vijftiende tijd. De snelste was de Duitse Emma Hinze, die voor de twee rondes op de piste van de Sir Chris Hoy Velodrome 32,850 seconden nodig had. Verrassend was de uitschakeling van de Française Taky Marie-Divine Kouamé. De titelverdedigster eindigde slechts als tiende in de kwalificaties. Kyra Lamberink en Shanne Braspenninckx maken zich klaar Het is bijna 12.12 uur (Nederlandse tijd) en dat betekent dat Kyra Lamberink en Shanne Braspenninckx zo gaan beginnen aan de kwalificatie van de 500m tijdrit voor vrouwen. De finale is vanavond om 20.23 uur. Dag twee van Super WK De teamsprinters gaan bij de WK baanwielrennen in Glasgow op zoek naar eerherstel op het onderdeel waarop ze vier jaar op rij de besten van de wereld waren. Vorig jaar werden Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland verslagen door de Australiërs. Donderdag, in de kwalificaties, was Nederland een halve seconde sneller dan de titelverdediger. Grote verschil met vorig jaar is dat Van den Berg, die toen kampte met rugproblemen, nu fit is. De teamsprinters rijden om 20.45 uur (Nederlandse tijd) hun eerste ronde, om 21.30 uur is de finale. De tweede dag van het toernooi, dat onderdeel is van een WK voor vrijwel alle fietsdisciplines, begint voor de Nederlandse rensters met de 500 meter tijdrit waarop rond 12.00 uur Kyra Lamberink en Shanne Braspennincx uitkomen. 's Avonds keren zij eventueel terug voor de finale, waarin de snelste acht rensters van de ochtendsessie uitkomen. Om 21.00 uur komt Maike van der Duin uit in de finale op het onderdeel scratch, waarop na 40 rondes wordt gesprint om de winst. Van der Duin eindigde de afgelopen jaren twee keer als tweede, beide keren achter de Italiaanse Martina Fidanza.



