Grasmaaier voor Terpstra en teamgenoten

Lampaert won dit seizoen voor de tweede keer op rij Dwars door Vlaanderen en kroonde zich tot Belgisch kampioen. ,,Ik wilde mijn teamgenoten op een originele manier bedanken voor de steun die ik van hen kreeg dit seizoen. De mannen die hielpen bij het Belgisch kampioenschap, Philippe Gilbert, Iljo Keisse, Dries Devenyns, Laurens De Plus, Pieter Serry en Tim Declercq, schenk ik zo'n grasmaaier. Maar ook Niki Terpstra vergeet ik niet. Van hem leerde ik dit seizoen weer enorm veel bij", aldus Lampaert.



Quick-Step kon in 2018 al 58 overwinningen vieren. De laatste zege kwam maandag in de Vuelta op naam van de Italiaanse sprinter Elia Viviani. Terpstra verlaat de Belgische ploeg na dit seizoen. Hij gaat fietsen voor het Franse Team Direct Energie.