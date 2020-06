Greipel (37) tot zijn verbazing niet één maar twee jaar langer bij Israël Start-Up Nation

,,Om heel eerlijk te zijn, had ik verwacht dat het team mij een contract van maar één jaar zou voorschotelen", reageerde de 37-jarige Greipel. ,,Ik voelde me vereerd dat het management zoveel vertrouwen in me heeft en daarom was het een eenvoudige beslissing om hun aanbod te accepteren."



Greipel won etappes in de Ronde van Frankrijk, de Ronde van Italië en de Ronde van Spanje.