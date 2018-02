Groenewegen sprint naar winst in Kuurne-Brussel-Kuurne

Ondanks meerdere aanvalspogingen in de slotfase ging het peloton sprinten voor de zege, waarin Groenewegen de snelste bleek. Pim Ligthart (Roompot - Nederlandse Loterij) viel net buiten het podium en werd vierde.



Groenewegen had een dag eerder Omloop het Nieuwsblad bewust laten schieten in tegenstelling tot de nummers twee en drie (Démare en Colbrelli ). De Nederlander was er van overtuigd dat het zijn winstkansen in Kuurne-Brussel-Kuurne zou vergroten. Twee jaar geleden, in zijn eerste wedstrijd voor Lotto-Jumbo na zijn overgang van Roompot, werd hij vierde. Keurige uitslag voor een debuut, maar Groenewegen baalde als een stekker. ,,Want ik rij niet voor ereplaatsen,'' stelde hij toen. De kopman van Lotto-Jumbo is de eerste Nederlandse winnaar sinds Bobbie Traksel in 2010.