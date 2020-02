Groenewegen verslaat Jakobsen in Nederlands onderonsje in Valencia

Wereldkam­pi­oe­ne Alvarado slaat wieler­cross in Maldegem over

4 februari Het was de bedoeling dat veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado woensdag haar regenboogtrui zou tonen in Maldegem, maar de 21-jarige Nederlandse slaat de veertiende editie van de Parkcross toch over. Alvarado veroverde zaterdag in het Zwitserse Dübendorf de wereldtitel. Ze versloeg in de sprint Annemarie Worst. Lucinda Brand kwam als derde over de streep.