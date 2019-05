Groenewegen wint derde etappe op rij in Vierdaagse van Duinkerke

Koren per direct uit Giro gezet, ook Petacchi gepakt in dopingzaak

15 mei De internationale wielerbond UCI heeft per direct vier wielrenners geschorst die betrokken zijn bij de bloeddopingzaak Operation Aderlass. Grootste naam is die van Alessandro Petacchi, maar ook Kristijan Koren is een van hen. De ploegmaat van Vincenzo Nibali is per direct uit de Giro gezet.