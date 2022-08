Guillaume Martin wint Ronde van de Ain, Astana zet Michele Gazzoli op straat na dopingstraf

Met video Mathieu van der Poel genoot van Tourzege Annemiek van Vleuten: ‘Ze heeft iets historisch gedaan’

Wout van Aert en Annemiek van Vleuten hebben maandagavond de Draai van de Kaai gewonnen. In Roosendaal versloeg Van Aert in een spannende eindsprint Mathieu van der Poel en Fabio Jakobsen. Van Vleuten zegevierde daags na het veiligstellen van de eindoverwinning in de Tour de France Femmes.

2 augustus