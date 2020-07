Hamburg Cyclassics gaat toch niet door

Vrouwenpe­lo­ton start donderdag in Baskenland: ‘Drang om te beginnen groter dan de paniek’

19 juli Een week voordat de mannen hun eerste wedstrijd rijden, stappen de vrouwen in Baskenland al weer op de fiets. Maar Danny Stam, ploegleider bij Boels-Dolmans, durft niet te zeggen of het seizoen wordt afgemaakt. ‘Wie weet of we in november nog fietsen?’