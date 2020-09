Hamilton wint vierde etappe Tirreno-Adriatico, Kelderman zesde

Dubbelslag Ritzege Woods in Tirreno, Kelderman toont goede vorm met derde plaats

9 september Michael Woods heeft de derde etappe in Tirreno-Adriatico gewonnen. De Canadees was na 217 kilometer in een sprintje te sterk voor Rafal Majka. Wilco Kelderman liet zien in vorm te zijn door op enkele seconden als derde te eindigen.