Hammer Series: zo werkt het

In drie dagen worden drie wielerdisciplines afgewerkt. Vandaag staat in Vaals een klimkoers op het programma, morgen een en sprinterscriterium en zondag een ploegachtyervolging (beide in Sittard). Elk team bestaat uit zeven renners, van wie er vijf deelnemen aan elk wedstrijdonderdeel. Bij de klimkoers en sprintwedstrijd gaat het niet om de finish, maar om de doorkomst op de streep na elke ronde. Er zijn elf rondes. Daar liggen voor de top 10 punten voor het oprapen. Behalve bij rondes 3, 7 en 11, waarin de punten op de streep worden verdubbeld. Bij de sprint is het principe over acht ronden hetzelfde. Het team dat na zaterdag de meeste punten heeft verdiend, begint zondag als eerste in de ploegachtervolging (drie ronden van 12,4 kilometer). Wie als eerste over de finish komt, wint de Hammer Series.