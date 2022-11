Harrie Lavreysen lijdt zeldzame sprintnederlaag, wint wel keirin in Champions League

De 25-jarige Nederlander sprintte van kop af in de finale, maar zag de Australiër in het laatste rechte stuk voorbij steken. Jeffrey Hoogland werd al in de eerste ronde uitgeschakeld.



Lavreysen was eerder wel de beste op het onderdeel keirin, waarin zes sprinters strijden om de winst. De Brabander hield de Duitser Stefan Bötticher en de Australiër Matthew Richardson achter zich. Hoogland was ook hier blijven steken in de eerste ronde. Lavereysen leidt na twee sprintonderdelen het klassement voor Richardson.