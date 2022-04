Harrie Lavreysen wint bij Nations Cup na keirin ook sprinttoernooi

Gisteren was Lavreysen ook al de beste geweest op het sprintonderdeel keirin. Op de keirin bij de vrouwen reikte Steffie van der Peet vandaag tot de finale, waarin ze als vierde eindigde. De zege was voor de Duitse Mathilde Gros. In de troostfinale om de plaatsen zeven tot en met twaalf passeerde Laurine van Riessen als derde de finish.



Kyra Lamberink had gisteren brons gepakt op de 500 meter tijdrit. Ze gaf bijna een halve seconde toe op Martha Bayona Pineda, de winnares uit Colombia. De Italiaanse Miriam Vece eindigde als tweede. Lamberink (26) pakte donderdag al goud op de teamsprint, samen met Steffie van der Peet, Hetty van der Wouw en Laurine van Riessen.



De Nations Cup is de opvolger van de wereldbeker. De wedstrijd in Glasgow is de eerste van het seizoen.