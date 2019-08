Hattrick voor Marianne Vos in Noorwegen

De Ronde van Noorwegen werd zo weer een volledig Nederlands feestje. Lorena Wiebes sprintte donderdag naar de winst in de eerste etappe. Vos sloeg een dag later toe met een knappe solo. De alleskunner op de fiets bleef het jagende peloton toen net voor. Vos domineerde zaterdag ook in de lastige etappe met de aankomst bergop en in de slotrit was ze na 154 kilometer zelfs de beste in de massasprint. De Italiaanse Marta Bastianelli eindigde als tweede. Wiebes moest genoegen nemen met de negende plek.