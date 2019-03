Havik en Stroetinga winnen Zesdaagse van Manchester

De Nederlandse renners Yoeri Havik en Wim Stroetinga hebben de zesdaagse van Manchester gewonnen. De wedstrijd maakt deel uit van een serie met dit jaar verder nog Brisbane, Londen en begin volgend jaar Berlijn. Net als volgende maand in Australië ging het wielerevenement in Manchester over drie dagen.