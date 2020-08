Herstelde wielrenner Terpstra verlengt contract: ‘Gemotiveerder dan ooit’

Wat doet een... Chris (37) is market desk analist: ‘De energie­markt is een beetje te vergelij­ken met de aandelen­han­del’

8:00 Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Chris Guth (37), market desk analist bij ENGIE in Zwolle.