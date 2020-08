‘Het kampioenschap dat je niet moet willen organiseren’ kan ook voordelen hebben

‘Team uit Tour verwijderd bij twee coronage­val­len in de ploeg’

8:27 Wielerploegen worden in de komende Tour de France uit de koers genomen als twee renners of stafleden positief worden getest op het coronavirus of duidelijke symptomen vertonen. Als één renner van een ploeg besmet is met het virus, zal alleen die renner uit de Tour worden gezet.