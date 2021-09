Het verdriet van Vlaanderen: ‘Ik ben ook maar een mens’

Tony Martin levert contract bij Jum­bo-Vis­ma in: ‘Ik heb genoeg van de gevaren van onze sport’

19 september De Duitse wielrenner Tony Martin van Jumbo-Visma beëindigt na de WK in Vlaanderen zijn carrière. De viervoudig wereldkampioen tijdrijden heeft besloten zijn nog één jaar doorlopende contract bij de Nederlandse ploeg niet uit te dienen, mede omdat hij zich zorgen maakt over de veiligheid in de sport.