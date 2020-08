Hevige hagelbuien teisteren renners op slotklim in Dauphiné

Jakobsen stapt in Polen zelfstan­dig vliegtuig in: ‘Dit is een mirakel’

12 augustus Fabio Jakobsen is vanmiddag teruggekeerd in Nederland na zijn ontslag uit een ziekenhuis in Polen, waar hij na een zware val in de Ronde van Polen een week is geweest. Zijn Belgische ploeg Deceunick - Quick-Step liet gisteren al weten dat hij vanaf vandaag verder wordt behandeld in het LUMC van Leiden. Tegen de Belgische tv-zender Sporza zei de ploegarts van de Belgische ploeg dat hij 'meer dan goede hoop’ heeft dat Jakobsen in de toekomst weer wielrenner kan zijn.