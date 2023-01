Hevige regenval en stijgende Waal bedreigen parkoers NK veldrijden: ‘Het wordt een heroïsche strijd’

Fem van Empel ongenaak­baar bij rentree in veldrit Baal, Eli Iserbyt wint na fout Tom Pidcock

Fem van Empel heeft een indrukwekkende rentree gemaakt in het veldrijden. Twee weken na haar pijnlijke val in de wereldbeker van Val di Sole was de 20-jarige Europees kampioene op nieuwjaarsdag ongenaakbaar in de Grote Prijs Sven Nys in Baal. Ze soleerde op een loodzwaar modderig parcours naar haar elfde overwinning van het seizoen.

