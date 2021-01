Hirschi aan de slag bij ploeg Tourwinnaar Pogacar

Doorbraak

Hirschi werd in 2018 wereldkampioen op de weg bij de beloften. Op dat moment kwam hij al uit voor de opleidingsploeg van Sunweb dat hem het jaar erop overhevelde naar de profs. In zijn debuutjaar viel hij op met de derde plaats in de Clásica San Sebastian en de vijfde plaats in het eindklassement van de BinckBank Tour. Maar het afgelopen jaar kwam de echte doorbraak met eerst een tweede en een derde plaats in Touretappes en daarna de ritzege in Sarran waar Hirschi na een solo alleen aankwam. Kort na de Tour volgde de derde plaats in de wegrace op het WK wielrennen, won hij de Waalse Pijl en bleef Primoz Roglic hem net voor in Luik-Bastenaken-Luik.