Hoe Antonio Nibali door een papegaai uit de schaduw trad van zijn grote broer

Mama Nibali stond achter het loket van haar videotheek. Ze sprak over Vincenzo. Over hoe koppig hij was als klein jongetje, hoe hard hij fietste als puber, hoe trots ze op hem waren. Over trofeeën ging het, en over gewonnen wedstrijden. Toen kwam het gesprek op Antonio, haar andere zoon. Die ook fietst. Ze zuchtte: ,,Antonio is geen Vincenzo.’’



Veel meer had ze twee jaar geleden niet over hem te melden. Het brak mijn hart. Ik zag Antonio al zitten, tijdens het kerstdiner. Aan een hoekje van de tafel, met het kleinste stukje ossobuco. Niemand vroeg hem iets. Eén keer, toen het stilviel na het toetje, schraapte hij zijn keel om een verhaal te vertellen. Maar er schoot hem zo snel niets te binnen.



Talent is als ketchup. Soms moet je de fles een halfuur lang op z’n kop houden om met moeite een toefje op je bord te krijgen, soms klotst het er al uit als je ernaar kijkt. Bij de Nibali’s thuis was de ketchup wel zo’n beetje op na de geboorte van Vincenzo. Toen Antonio aan de beurt was, acht jaar later, zaten er alleen nog wat aangekoekte klodders op de bodem van de fles.