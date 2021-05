Hoofdrolspelers horrorcrash spelen het hard en er is geen weg meer terug

Groenewe­gen verrast door uitspraken Jakobsen: ‘Dit is niet leuk om te horen’

8 mei Dylan Groenewegen maakte vandaag in de Giro d’Italia zijn rentree na een schorsing van negen maanden naar aanleiding van de vreselijke crash met Fabio Jakobsen vorig jaar in de Ronde van Polen. Die laatste liet donderdag via Twitter weten geen persoonlijk excuses te hebben gehad van Groenewegen. ,,Dat was voor mij natuurlijk een grote verrassing”, zei Groenewegen na afloop van de openingstijdrit van de Giro tegen de NOS.