Huldigingen tijdens Tour de France worden gedaan door rondemiss én -mister

Démare geeft eindzege glans door lastige slotetappe in Ronde van Wallonië te winnen

19 augustus Arnaud Démare heeft in de Ronde van Wallonië de 199 kilometer lange slotetappe van Blegny naar Érezée gewonnen. De drager van het geel verdedigde in de lastige slotrit zijn leiderstrui, maar zette in een sprint heuvelop zelfs de puntjes op de ‘i’. Hij bleef Philippe Gilbert nipt voor. Greg Van Avermaet werd derde.