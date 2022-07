Icoon Lucinda Brand is inspiratiebron voor meisjes die wielrennen: 'Dat klimmen en sprinten wil ik ook’

Terwijl in Frankrijk de eerste Tour voor vrouwen wordt verreden, is Lucinda Brand in haar woonplaats Dordrecht. De Tour de France Femmes paste niet in haar drukke schema, zegt ze. In plaats daarvan organiseerde ze dit weekend haar eigen wielerfestival, om geld op te halen voor de Edwin van der Sar Foundation, waar de Dordtse renster ambassadeur van is.