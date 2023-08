Ide Schelling maakt ‘spannende stap’ naar Astana, oud-Girowinnaar verlaat het Ineos-nest

Ide Schelling verhuist na dit seizoen van Bora-hansgrohe naar Astana. De 25-jarige Hagenaar heeft een contract voor twee jaar getekend bij de ploeg uit Kazachstan. Schelling boekte dit jaar in de Ronde van Baskenland zijn eerste zege in de WorldTour en hij won ook een rit in de Ronde van Slovenië.

,,Dit is een spannende, nieuwe stap nadat ik de eerste jaren van mijn profcarrière voor hetzelfde team heb gereden”, zegt Schelling over zijn verhuizing naar Astana. ,,Ik denk dat dit het juiste moment hiervoor is en dat ik een goede ‘match’ ben met Astana. Het type renner dat ik ben en de mogelijkheden die ik zie bij deze ploeg, voelen als een geweldige combinatie.”

Schelling verruilde eind 2019 opleidingsploeg SEG voor WorldTour-formatie Bora-hansgrohe. Hij deed mee aan de Vuelta van 2020 en de Tour de France van 2021, waarin Schelling enkele dagen de bolletjestrui droeg.

Teambaas Aleksandr Vinokoerov van Astana ziet in de Hagenaar een “solide knecht” voor de kopmannen in de grote rondes. Schelling kan volgens Vinokoerov in de klassiekers en in heuvelachtige etappes ook voor zijn eigen kansen gaan.

Oud-Girowinnaar Geoghegan Hart weg bij Ineos

Ook Tao Geoghegan Hart staat voor een nieuwe stap in zijn carrière. De 28-jarige Brit, die in 2020 twee ritten won in de Giro d’Italia én het eindklassement, verlaat na een lang dienstverband Ineos Grenadiers (voorheen Team Sky). De Brit gaat aan de slag bij Lidl-Trek, waar hij zijn handtekening heeft gezet onder een contract voor drie jaar.

Hart staat al enige tijd aan de kant met een blessure. In de elfde etappe van de meest recente Giro d’Italia kwam hij ten val, waarna hij geopereerd werd aan een breuk in zijn linkerheup. Volgens zijn nieuwe werkgever ondergaat de Britse renner sinds zes weken een intensief revalidatieproces in een Amsterdamse kliniek. ,,Ondanks de uitdagingen, blijft hij vastberaden en kijkt hij uit naar de toekomst", aldus Lidl-Trek.

