Iedereen buigt voor Koningin Kopecky in Glasgow: ‘Tegen Lotte was gewoon niets te beginnen’

Boze mountainbi­kers niet te spreken over voordeel Mathieu van der Poel: 'Frustratie en teleurstel­ling’

Mountainbikers hebben in een open brief aan de internationale wielerunie UCI hun ongenoegen geuit over de doorgevoerde regelwijziging waardoor Mathieu van der Poel zaterdag bij de cross-country-wedstrijd op de WK in Schotland verder vooraan kan starten.