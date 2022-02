IJzersterke Fabio Jakobsen laat concurrentie opnieuw kansloos, Ellen van Dijk wint in Valencia

Fabio Jakobsen heeft ook de derde etappe van de Ronde van de Algarve op zijn naam geschreven. De Nederlandse sprinter van Quick Step-Alpha Vinyl was na ruim 209 kilometer tussen Almovador en Faro de snelste in de massasprint.

Waar Jakobsen vaak kan profiteren van perfect ploegenwerk, was het vandaag wat rommeliger in de slotkilometers. De Heukelumer raakte wat achterop, maar meldde zich op het moment dat het moest mede dankzij ploeggenoot Bert Van Lerberghe weer vooraan. Op de oplopende slotstrook was hij vervolgens onaantastbaar. Tim Merlier kwam als tweede over de streep, Bryan Coquard werd derde.

,,Het was perfect teamwerk en ik ben blij dat ik de benen had om het af te maken, terwijl de weg iets omhoog liep”, zei Jakobsen, die eerder deze maand ook twee ritten in de Ronde van Valencia op zijn naam schreef, na de finish bij Eurosport. ,,Ik ben blij dat ik de puntentrui draag. Hij is groen en dat is de kleur van de sprinters. Hopelijk kan ik hem mee naar huis nemen.”

Jakobsen was ook al de snelste in de eerste etappe. De leiderstrui die hem dat opleverde werd donderdag overgenomen door David Gaudu, de hem vandaag probleemloos verdedigde. De vijfdaagse Ronde van de Algarve vervolgt zaterdag met een tijdrit over 32 kilometer en duurt tot en met zondag.

Ellen van Dijk wint tweede rit in Wielerweek van Valencia

Ellen van Dijk (35) heeft de tweede etappe van de Wielerweek van Valencia gewonnen. De wereldkampioene tijdrijden troefde op de meet Soraya Paladin uit Italië af. Paladin is de nieuwe leidster in de vierdaagse koers in Spanje.

Volledig scherm Ellen van Dijk op kop van het peloton. © Cor Vos

Annemiek van Vleuten, de winnares van vorig jaar, kwam na 117 kilometer als vierde over de finish in Cocentaina. Ze kwam in het peloton binnen, op 3 seconden van de winnares.

De eerste etappe werd donderdag gewonnen door de Italiaanse Elisa Balsamo, ploeggenote van Van Dijk. ,,De tweede overwinning op rij voor het team, het is een ongelooflijke goede start van het seizoen. We konden eigenlijk niet meer wensen. De lat ligt nu behoorlijk hoog, maar we gaan hier zo lang mogelijk van genieten”, aldus Van Dijk. ,,Voor mij persoonlijk is het ook een heel goed gevoel om zo vroeg in het seizoen te winnen, zeker omdat ik niet zoveel wegwedstrijden win.”

Ronde van de Var

Caleb Ewan heeft de eerste etappe van de Ronde van de Var op zijn naam geschreven. De Australische wielrenner uit de Belgische ploeg Lotto-Soudal won in Frankrijk de massaprint in de rit over 176 kilometer van Saint-Raphaël naar La Seyne-sur-Mer.

Volledig scherm Caleb Ewan is veel te snel voor de concurrentie. © photo: Cor Vos

De Fransman Anthony Turgis spurtte naar de tweede plaats en Nacer Bouhanni, eveneens uit Frankrijk, werd derde. Martijn Tusveld (Team DSM) eindigde als elfde.

Het was de tweede zege voor Ewan dit jaar. De vijfvoudig winnaar van een Touretappe was begin februari de beste in de eerste etappe van de Ronde van Saudi-Arabië. De Ronde van de Var telt drie etappes.

Ruta del Sol

De pas 19-jarige Amerikaan Magnus Sheffield was de verrassende winnaar van de derde etappe in de Spaanse rittenkoers Ruta del Sol. De renner van Ineos Grenadiers ontsnapte in de slotfase van de 153 kilometer lang rit naar Otura uit het peloton en wist de sprintende meute net voor te blijven op de meet. De Australiër Simon Clarke eindigde op 3 seconden als tweede en de Belg Stan Dewulf werd derde. Wout Poels (Bahrain) arriveerde als zesde in de heuvelachtige rit.

Volledig scherm Magnus Sheffield weet de sprintende meute achter zich te houden. © photo: Cor Vos

De Italiaan Allessandro Covi behield de leiderstrui met 8 seconden voorsprong op de Colombiaan Miguel Ángel López. Poels staat zevende op 16 tellen. De renners hebben nog twee bergetappes voor de boeg in de Ruta del Sol.