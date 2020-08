IJzersterke Kämna soleert naar dagsucces, Roglic blijft ondanks valpartij leider

Na een hevige strijd in de beginfase van de etappe van 153,5 kilometer over zes beklimmingen, ontstond een kopgroep van vijftien renners, met onder andere Dylan van Baarle, Julian Alaphilippe en Kämna, als best geplaatste in het klassement.



Op de Montée de Bisanne, de voorlaatste klim, spatte de kopgroep uiteen. Datzelfde gold voor het peloton, waar Bahrain-McLaren tempo maakte in dienst van kopman Mikel Landa. De Spaanse klimmer probeerde het even, maar zag dat Jumbo-Visma, onder aanvoering van Tom Dumoulin, te sterk was.



In de afdaling naar de slotklim drukte Dumoulin het tempo bij de favorieten en dat was goed nieuws voor de vluchters: zij liepen verder uit en mochten op de slotklim naar Megève strijden om de dagzege. Kenny Elissonde ging al aan de voet in de aanval, maar werd gecounterd door in eerste instantie David de la Cruz en vervolgens ook Kämna. Die laatste keek niet meer om, reed Elissonde én De la Cruz uit het wiel en soleerde naar de ritzege.