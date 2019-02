IJzersterke Van der Poel wint voor tweede keer WK veldrijden

Mathieu van der Poel is voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen veldrijden geworden. De 24-jarige Nederlander rekende in het Deense Bogense af met de Belg Wout van Aert, die de afgelopen drie jaar de regenboogtrui aan mocht trekken.

Van Aert moest deze keer genoegen nemen met het zilver, 16 seconden achter Van der Poel. Toon Aerts, die in de slotfase ten val kwam en daardoor Van Aert moest laten rijden, mocht als tweede Belg naar het podium.

Van der Poel was in 2015 in het Tsjechische Tábor de jongste wereldkampioen veldrijden ooit bij de eliterenners. Het afgelopen jaar werd hij Europees kampioen in het veld en Nederlands kampioen op de weg. Ook pakte hij brons bij het WK mountainbike.

Van der Poel had zeker de afgelopen twee jaar goede papieren voor de wereldtitel, maar telkens ging het mis. Twee jaar geleden in Luxemburg reed hij onwaarschijnlijk vaak lek, vorig jaar had hij - nota bene in Valkenburg - een offday die hem overigens nog wel zilver opleverde.

Topfavoriet

Dit seizoen won Van der Poel 26 van de 28 crossen, waardoor hij als topfavoriet aan de start stond in Denemarken. Op het deels bevroren parcours lukte het hem echter nog niet om direct het verschil te maken. Samen met landgenoten Lars van der Haar en Corne van Kessel, de Belgen Van Aert, Michael Vanthourenhout, Aerts en Laurens Sweeck en de Spanjaard Felipe Orts Lloret voltooide hij de eerste rondjes.

Een missertje van Aerts hielp Van der Poel in de derde (van twaalf) rondjes in het zadel. Van der Haar liep een gaatje vallen, waardoor de wereldkampioen van 2015 alleen weg kon rijden. Van Aert besloot zelf achter de Nederlander aan te gaan. Bij het ingaan van de vijfde van twaalf ronden had de drievoudig wereldkampioen Van der Poel weer achterhaald. De rest volgde inmiddels al op 24 seconden.

Op het schuine hellinkje, halverwege, zette Van der Poel weer aan in de wetenschap dat Van Aert precies daar steeds moeite had en van de fiets moest. Hij bereikte het einde van ronde 5 met 5 seconden voorsprong. Een ronde later was het verschil gegroeid tot 14 tellen, de spanning keerde nooit meer terug en na een lange ereronde kwam Van der Poel na ruim een uur koersen als winnaar over de streep.

Volledig scherm Mathieu van der Poel op het podium geflankeerd door de Belgen Wout van Aert (links) en Toon Aerts (rechts). © Cor Vos

Volledig scherm Mathieu Van Der Poel rijdt weg bij de concurrentie op het WK in Denemarken. © Cor Vos