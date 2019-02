Impey pakt in Zuid-Afrika ook titel op de weg

De renner van Mitchelton-Scott hield in Tshwane twee renners van thuisteam Dimension Data achter zich. Ryan Gibbons finishte als tweede. Het brons was voor Stefan de Bod, die eerder zilver veroverde op de tijdrit. In de top tien eindigden nog vier andere renners van Dimension Data.



Impey, eerder dit jaar al winnaar van de Tour Down Under, werd voor de tweede keer nationaal kampioen op de weg, vorig jaar beleefde hij de primeur. De tijdrittitel was minder verrassend. In die discipline werd hij voor de achtste keer Zuid-Afrikaans kampioen.