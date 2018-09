Imponerende Poels wint koninginnenrit Ronde van Groot-Brittannië

Wout Poels heeft vandaag op indrukwekkende wijze de koninginnenrit van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Nederlander zette vlak voor de finish aan en kwam voor Julian Alaphilippe over de streep in Whinlatter Pass. De Fransman neemt met nog twee etappes te gaan de leiderstrui over van Primoz Roglic.

Poels staat nu op de tweede plek in het algemeen klassement. De renner van Team Sky heeft een achterstand van zeventien seconden op Alaphilippe. Roglic (Team Lotto-Jumbo) verloor meer dan dertig tellen en zakt naar de 3de plek op 32 seconden. Pascal Eenkhoorn (Lotto-Jumbo) is de tweede Nederlander in de top-10. Hij staat op de tiende plaats op 1 minuut en 35 seconden van Alaphilippe.

Roglic zat in de laatste kilometers met Alaphilippe en Hugh John Carthy (Education First-Drapac) voorop en leek over goede benen te beschikken. Hij demarreerde maar zag Alaphilippe standhouden. De Franse nummer twee van het klassement (6 seconden achter Roglic) ging even later zelf en Roglic moest lossen.

Van achteren kwam plots Poels aanzetten en sloot aan bij Carthy en Alaphilippe. De Engelsman Carthy werd derde.