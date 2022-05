In de kopgroep was de voertaal vaak Nederlands in deze Giro d'Italia

Door Daan Hakkenberg



Het is dat ze met een minuut verschil van het startpodium af rollen anders hadden de Nederlanders waarschijnlijk ook nog in de afsluitende tijdrit in Verona geprobeerd in de kopgroep te komen. Even na vier uur vertrekken Koen Bouwman, Sam Oomen, Thymen Arensman en Wilco Kelderman binnen vijf minuten van elkaar voor de laatste 17 kilometer van hun Giro. Op weg naar de duizenden wielerfans in het historische amfitheater.