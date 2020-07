In deze niet-alledaagse etappekoers maakt Mathieu van der Poel zijn rentree

Na een hoogtestage in La Plagne begint Mathieu van der Poel over een paar weken met de Sibiu Cycling Tour in Roemenië aan de herstart van zijn wielerseizoen, zo vertelt Alpecin-Fenix- ploegleider Michel Cornelissen. Aangezien de Sibiu Cycling Tour geen alledaagse wielerwedstrijd is, drie vragen en antwoorden.

Door Daan Hakkenberg



1. Wat voor een wedstrijd is de Sibiu Cycling Tour?

Een vierdaagse etappekoers in centraal Roemenië. Bij het grote publiek niet zo bekend, maar toch een wedstrijd met een opvallende geschiedenis. Dit jaar wordt de tiende editie gereden en nu de complete wielerkalender door het coronavirus overhoop is gehaald, komen er ploegen van naam naar Roemenië. Alpecin-Fenix dus, met Mathieu van der Poel. Maar ook Bora-Hans Grohe met de Duitse sprinter Pascal Ackermann (die al twee Giro-ritten won) en Lennard Kämna (overgekomen van Sunweb). Met Israel Start-Up staat ook een tweede ploeg uit de World Tour aan de start.

Op de deelnemerslijst prijken nog meer opvallende namen. Bijvoorbeeld de Litouwer Ramunas Navardauskas, winnaar van etappes in Tour en Giro. In 2017 onderging hij een hartoperatie en rijdt na negen jaar WorldTour nu voor de kleine Franse ploeg Nippo Delko. Verder Giovanni Visconti die jaren voor Movistar en Bahrein reed, twee Giro-etappes won en nu voor de kleine Italiaanse ploeg Vini Zabù rijdt. Ook de Nederlandse ploeg À Bloc staat op de startlijst met onder meer Ivar Slik, Europees kampioen strandracen.

Volledig scherm Egan Bernal in de Tour van 2019. © EPA

Onder de vaste deelnemers ook de Italiaanse ploeg Androni Giocattoli, de oude ploeg van Tour-winnaar Egan Bernal. De Colombiaan won de Sibiu Cycling Tour in 2017. Een jaar later won zijn landgenoot Iván Sosa in Roemenië. De twee waren eerste ploeggenoten bij Androni Giocattoli en later bij Ineos.

2. Wielrennen in Roemenië, kan dat in tijden van corona?

De wedstrijd stond in eerste instantie gepland van 2 tot en met 5 juli, maar is vanwege de reisrestricties door de corona-uitbraak drie weken opgeschoven. Nu is het de eerste wedstrijd op de nieuwe wielerkalender, de Italiaanse klassieker Strade Bianche geldt als de eerste wedstrijd in de WorldTour.

Dan de vraag of het veilig is om in Roemenië te fietsen? Op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken kleurt Roemenië oranje. Het advies is om alleen in noodzakelijke gevallen af te reizen. De Roemeense autoriteiten hanteren een zelfisolatie van twee weken voor iedereen die vanuit zowel Nederland of België komt. Vliegen tussen Nederland of België en Roemenië is nog niet mogelijk. De restricties in Roemenië worden mogelijk snel versoepeld, maar mocht de eis tot quarantaine van toepassing blijven dan is de kans klein dat Alpecin-Fenix aan de start verschijnt.

3. Waarom zou Mathieu van der Poel überhaupt in Roemenië rijden?

De wedstrijd in Roemenië is onderdeel van de Europe Tour en daarin kan Alpecin-Fenix punten scoren. Maar de hoofdreden is toch vooral dat Van der Poel zich in vorm kan fietsen voor Strade Bianche. De klassieker over de onverharde wegen is de eerste van een serie Italiaanse klassiekers die Van der Poel rijdt om te winnen. Vandaag komt hij aan in het Franse La Plagne voor een hoogtestage van twee weken. Een paar dagen na die hoogtestage begint de Sibiu Cycling Tour met een proloog van tweeënhalve kilometer. Dan volgt nog een bergetappe, een overgangsrit, nog een korte tijdrit plus een vlakke etappe. Daarna moet Van der Poel genoeg wedstrijdritme hebben om voorin mee te rijden in Strade Bianche.