In opspraak geraakte ploegleider Allan Davis ontslagen bij Lotto-Dstny

Op zijn beurt kwam Davis zelf in opspraak. Enkele dagen voor de Tour-start werd hij op Twitter door een vrouwelijke volger beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Davis had haar een foto in ontbloot bovenlijf gestuurd met de tekst dat hij zich verveelde en aan haar dacht.



De vrouw zei alleen contact met Davis te hebben in de hoop dat ze hem aan een job in het wielrennen zou kunnen helpen. Davis mocht niet mee naar de Tour. Anderhalve maand later staat hij niet meer op de loonlijst van Lotto-Dstny.