Indrukwekkende Ricarda Bauernfeind houdt solo stand in vijfde etappe Tour de France Femmes: ‘Geweldig’

Bauernfeind kon het na afloop nog niet geloven dat ze net een overwinning in de Tour de France had gepakt. ,,Mijn teamgenoten hebben het fantastisch gedaan. Ze moesten in de achtervolging op de kopgroep die we hadden gemist en daarna was het aan mij. Ik probeerde aan te vallen en dat is gelukt. Dit is geweldig, ook voor het team. We wilden deze zege het hele jaar en nu is het ons gelukt.”



De Duitse steeg in het algemeen klassement naar de negende plaats. Kopecky leidt met een voorsprong van 49 seconden op Ashleigh Moolman uit Zuid-Afrika. Vollering stond tweede, maar zakte door een tijdstraf van twintig seconden naar de zevende plaats. De Tour de France Femmes duurt tot en met zondag. De zesde etappe van vrijdag van Albi naar Blagnac is relatief vlak. Zaterdag volgt een bergetappe met beklimmingen van de Col d’Aspin en een finish op de Col du Tourmalet. Zondag wordt de Tour afgesloten met een tijdrit in Pau.