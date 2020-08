Indrukwekkende Roglic bezorgt Jumbo-Visma op Col de Porte opnieuw een zege

DauphinéJumbo-Visma blijft maar winnen en indruk maken. Woensdag won Wout van Aert de openingsrit in het Critérium du Dauphiné door in een sprint heuvelop toe te slaan, diezelfde dag schreef George Bennett Gran Piemonte op zijn naam en een dag later deelt Primoz Roglic een gevoelige klap uit aan Ineos.

Acht renners kleurden vanaf het begin van de 135 kilometer lange etappe de koers, maar bij het oprijden van de slotklim Col de Porte was er van hun voorsprong nauwelijks iets over. Bruno Armirail van Groupama-FDJ werd als laatste vluchter gegrepen, waarna Ineos het heft in handen nam. Met een indrukwekkende trein aan oud-Tourwinnaars werd Egan Bernal in stelling gebracht.



Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski, Geraint Thomas, Chris Froome, Pavel Sivakov en Egan Bernal lieten alvast zien wat ze ook straks in de Tour de France van plan zijn: het tempo bepalen en Jumbo-Visma uitkleden. Dat lukte deels, want Tom Dumoulin - die achterop was geraakt door een valpartij - moest de hele klim in de achtervolging. Steven Kruijswijk kon lange tijd het tempo van de Ineos-mannen volgen, maar moest zich in de voorlaatste kilometer toch aan de kant zetten. Sepp Kuss was de enige die bij Roglic kon blijven.

Jumbo-Visma deelt weer tik uit

Het was wachten op een aanval van Bernal op de 17,5 kilometer lange Col de Porte, en die kwam er ook. De drager van de witte jongerentrui trok door, maar Kuss pareerde zijn aanval. Jumbo-Visma liet daarmee net als in de Tour de l’Ain zien gelijkwaardig te zijn aan Ineos, of zelfs nog iets sterker. Met een versnelling vanuit het zadel zette Roglic in de laatste 500 meter de punten op de ‘i’. Bernal probeerde te volgen, maar moest zich gewonnen geven. Na Wout van Aert mocht opnieuw een Jumbo-Visma-renner de armen in de lucht steken.



Thibaut Pinot finishte als tweede op acht seconden achterstand, Emanuel Buchmann eindigde als derde. Bernal kwam slechts als tiende over de meet op tien seconden van de ritwinnaar. Een gevoelige tik voor Ineos dat lange tijd de touwtjes stevig in handen had, maar één renner blijkt uiteindelijk een stuk sterker te zijn: Primoz Roglic.

Van Aert in dienende rol

Roglic neemt in het algemeen klassement de leiding over van Wout van Aert, die in de gele trui veel kopwerk deed voor zijn kopman. Steven Kruijswijk zat lange tijd bij Roglic, maar moest er in de voorlaatste kilometer af. Tom Dumoulin hing de hele klim aan het elastiek, maar wist toch nog tot de laatste kilometer erbij te blijven en verloor pas in de ultieme slotfase terrein. De Limburger finishte uiteindelijk als veertiende op een minuut, Kruijswijk werd zestiende.



De Dauphiné duurt nog tot en met zondag. In het klassement verdedigt Roglic een voorsprong van twaalf seconden op Pinot.

Volledig scherm Ineos probeerde Jumbo-Visma te kraken, maar zonder succes. © AFP

Volledig scherm Wout van Aert op kop van het peloton. © AFP